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Мир

Принц Джордж начнет обучение в Итонском колледже

Великобритания
Образование
время публикации: 16 июня 2026 г., 21:14 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 21:18
Принц Джордж начнет обучение в Итонском колледже
Aaron Chown/PA via AP, Pool

Кенсингтонский дворец сообщил, что принц Джордж, старший сын наследника британского престола Уильяма, принца Уэльского, начнет в сентябре 2026 года обучение в Итонском колледже. 22 июля принцу исполняется 13 лет.

Итонский колледж, основанный в 1440 году королем Генрихом VI, – одно из наиболее элитарных учебных заведений Великобритании. В нем учились оба сына короля Карла Третьего – и Уильям, и Гарри.

Среди его выпускников – 20 премьер-министр, в том числе сэр Роберт Уолпол, герцог Веллингтон, лорд Бальфур, Борис Джонсон. В списке также писатели Перси Шелли и Джордж Оруэлл, ученый Роберт Бойль, основоположник дендизма Роберт Браммел, актеры Хью Лори и Том Хидлстон.

Учебное заведение, расположенное на берегу Темзы рядом с Виндзорским замком, является пансионом, по сути – интернатом, и еще несколько десятилетий назад было известно телесными наказаниями и дедовщиной. Однако сейчас условия изменились к лучшему.

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