x
16 июня 2026
|
последняя новость: 20:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июня 2026
|
16 июня 2026
|
последняя новость: 20:31
16 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Русский военный корабль открыл в Ла-Манше предупредительный огонь по британской яхте

Россия
Великобритания
время публикации: 16 июня 2026 г., 20:31 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 20:37
Русский военный корабль открыл в Ла-Манше предупредительный огонь по британской яхте
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Министерство обороны Великобритании начало расследование в связи с сообщениями, что российский фрегат "Адмирал Григорович", находящийся в проливе Ла-Манш, открыл предупредительный огонь по британской яхте.

Инцидент произошел в 20 милях к югу от острова Уайт, вне территориальных вод Великобритании. Пострадавших не было и не был нанесен ущерб. В районе инцидента находился британский патрульный корабль Mersey.

"Адмирал Григорович" неоднократно сопровождал корабли российского теневого флота, используемого для обхода санкций. 14 июня премьер-министр Кир Стармер сообщил, что британские военнослужащие впервые задержали танкер теневого флота.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июня 2026

Великобритания впервые задержала судно "теневого флота" России