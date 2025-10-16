Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1331-й день войны

Минобороны РФ 16 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет начинается с заявления: "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены".

Ранее генштаб ВСУ сообщал, что в ночь на 16 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 37 ракет (2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 26 баллистических "Искандер-М", 2 крылатые "Искандер-К", 7 авиационных Х-59) и 320 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 5 авиационных ракет (ни одна баллистическая перехвачена не была) и 283 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 14 ракет и 37 ударных БПЛА в 14 локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен значительный ущерб. Основной удар был нанесен по газовой инфраструктуре Украины, есть раненые.

Далее в сегодняшнем отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Варачино, Кондратовка, Павловка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вильча и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и три 155-мм самоходные артиллерийские установки. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Петровка, Садовое Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину "Snatch" производства Великобритании, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия, в том числе два производства стран НАТО, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 10 станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Артема, Бересток, Дроновка, Звановка, Иванополье, Константиновка, Плещеевка, Северск и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль "MaxxPro" производства США и 10 автомобилей. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка, Родинское и Удачное Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 540 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Приволье Днепропетровской области, Красногорское, Полтавка и Червоное Запорожской области. Противник потерял до 375 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 15 автомобилей, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Днепровское, Ольговка и Шляховое Херсонской области. Уничтожены до 75 украинских военнослужащих, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Patriot" производства США, нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 278 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВС".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 90559 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25533 танка и других боевых бронированных машин, 1602 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30505 орудий полевой артиллерии и минометов, 44089 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми не менее 135100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).