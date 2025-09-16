Глава ФБР: ДНК Тайлера Робинсона найдено на месте убийства Чарли Кирка

Директор ФБР Каш Патель сообщил, что ДНК Тайлера Робинсона, подозреваемого в убийстве американского правого активиста Чарли Кирка, обнаружено на полотенце, в которое было обернуто орудие убийства, а также на отвертке, найденной на месте преступления.

Патель рассказал, что в электронной переписке Робинсон выражал стремление убить Кирка. Он также написал план преступления. Документ был уничтожен, но судебным экспертам удалось обнаружить следы его существования в доме Тайлера и его романтического партнера, сотрудничающего со следствием.

Напомним: 10 сентября на американского правого активиста, публициста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления в Университете долины Юта. По сообщениям американских СМИ, Кирк приехал в Юту в рамках тура American Comeback Tour.

Во время его выступления прозвучал выстрел, после чего он упал. По словам свидетелей, пуля попала ему в шею. Стреляли из здания кампуса, находящегося менее чем в 200 метрах от палатки, служившей трибуной.