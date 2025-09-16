Трамп: Израиль не будет наносить новые удары по целям в Катаре

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете заявил, что Израиль не будет наносить новые удары по целям на территории Катара, назвав Доху "отличным союзником Соединенных Штатов".

Ранее, по данным Reuters, в телефонном разговоре с эмиром Катара Трамп заверил, что "такого больше не случится на их земле".

Американские СМИ пишут, что Вашингтон параллельно пытается погасить напряжение между двумя своими ключевыми партнерами на Ближнем Востоке – Израилем и Катаром.

Сегодня госсекретарь США Марко Рубио вылетел в Доху после визита в Израиль.

Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу несколько дней назад вновь призвал "избавиться от лидеров ХАМАСа в Катаре". Израильские комментаторы назвали эту запись формой признания того факта, что попытка ликвидации лидеров террористов в Дохе провалилась. "Лидеров ХАМАСа, живущих в Катаре, не волнует судьба палестинцев в Газе. Они блокировали любые попытки привести к прекращению огня, и пытались затянуть войну до бесконечности", – добавил Нетаниягу. "Если удастся от них избавиться, будет ликвидирована преграда на пути к освобождению заложников и завершению войны", – резюмировал Нетаниягу.

9 сентября 2025 года израильские ВВС атаковали руководство ХАМАСа в Дохе, столице Катара. До сих пор не подтверждено, что кто-либо из лидеров ХАМАСа погиб в результате этой атаки.