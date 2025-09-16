Евросоюз введет 17 сентября новые санкции против Израиля

Пресс-служба Европейского Союза сообщила, что Европейская комиссия одобрит 17 сентября дополнительные санкции против Израиля. В частности, будет приостановлено действие части статей торгового соглашения между Израилем и ЕС.

15 сентября глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил на конференции Управления главного аудитора министерства финансов, заявив, что в довольно скором времени Израиль может оказаться в ситуации промышленной изоляции, в связи с чем необходимо развивать местное производство, чтобы справляться собственными силами.

"Израиль вступает в своеобразную изоляцию, – отметил премьер-министр. – Нам придется все больше адаптироваться к экономике, в отдельных сферах имеющей элементы самообеспечения. Мы можем оказаться в положении, когда будем изолированы не только в сфере исследований и разработок, но и непосредственно в производственной сфере. Поэтому крайне важно развивать возможности справляться собственными силами".

По его словам, наблюдается крайне негативное влияние неограниченной иммиграции "значительных и весьма воинственных меньшинств" на внешнюю политику Европы.

"Это заставляет европейские правительства менять курс, – признал премьер-министр Израиля. – И речь не только о Газе, они сосредоточены на отмене сионизма и продвижении радикальной исламской повестки. Я общаюсь с европейскими лидерами, и вижу, что это действительно сильно на них влияет. Некоторые из них признают этот факт – в закрытых беседах".

По словам премьера, именно это порождает различные санкции против Израиля и меняет положение Израиля в мире. "И вторая проблема – враждебные страны, включая Катар, вложили колоссальные средства, чтобы влиять на мировую повестку через социальные сети, – продолжил Нетаниягу. – И все это вводит нас в своего рода изоляцию".