17 августа 2025
Лидеры ЕС, NATO, Германии, Франции, Италии и Финляндии отправятся с Зеленским на встречу с Трампом

время публикации: 17 августа 2025 г., 14:13 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 14:26
Лидеры ЕС, NATO, Германии, Франции, Италии и Финляндии отправятся с Зеленским на встречу с Трампом
Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен войдут в состав европейской делегации на переговорах Владимира Зеленского и Дональда Трампа 18 августа в Белом доме.

"В ходе переговоров будут обсуждаться, в том числе, гарантии безопасности, территориальные вопросы и продолжение поддержки Украины в борьбе против российской агрессии. Это включает и продолжение санкционного давления", – сообщила пресс-служба немецкого канцлера.

"Мы будем добиваться координации между европейскими странами и США с целью обеспечить заключение справедливого и долгосрочного мира, который обеспечит жизненные интересы Украины и европейскую безопасность", – говорится в заявлении Елисейского дворца.

Тем временем стало известно, что в Вашингтон также отправятся премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь NATO Марк Рютте.

