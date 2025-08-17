x
Зеленский: "Россия отказывается от прекращения огня, осложняя ситуацию"

Война в Украине
Владимир Зеленский
время публикации: 17 августа 2025 г., 13:33 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 13:47
AP Photo/Pascal Bastien

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в социальной сети X заявление лидеров восьми государств Северной Европы и Балтии, в котором говорится, что при урегулировании Украина должна получить гарантии безопасности и действенное прекращение огня.

"Мы видим, что Россия отвергает многочисленные призывы к прекращению огня и пока не решила, когда прекратит убийства. Это осложняет ситуацию. Если им не хватает воли отдать простой приказ о прекращении атак, то может потребоваться много усилий, чтобы Россия захотела мирного сосуществования с соседями на протяжении десятилетий", – сообщил он.

Украинский президент подтвердил, что идет подготовка к его встрече с Трампом, и поблагодарил американского президента за приглашение. "Важно, чтобы все согласились с необходимостью переговоров на уровне лидеров для уточнения всех деталей и определения необходимых шагов, которые будут эффективны", – подчеркнул Зеленский.

