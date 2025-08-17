Зеленский: "Решение, что США дадут Украине гарантии безопасности – историческое"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление специального посланника президента США Стивена Виткоффа, который сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров согласился, чтобы в рамках мирного урегулирования США и европейские страны предоставили Украине обширные гарантии безопасности.

"Это историческое решение, что США готовы принять участие в гарантиях безопасности для Украины. Гарантии безопасности по результатам нашей совместной работы должны быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы", – сообщил президент Украины.

Он заявил о важности четкой поддержки суверенитета и независимости Украины. "Все соглашаются, что границы государств не должны меняться силой. Все поддерживают, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский руководитель", – цитирует Зеленского "Украина 24".