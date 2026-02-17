ВСУ: ночью перехвачены 25 из 29 ракет, 367 из 396 БПЛА. МО РФ: сбит 151 беспилотник

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 17 февраля 2026 года российские военные выпустили по Украине 29 ракет (4 баллистические "Искандер-М", 20 крылатых Х-101, 4 крылатые "Искандер-К", 1 авиационную Х-59/69) и 396 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 25 ракет и 367 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 4 ракет и 18 ударных БПЛА в 13 локациях и падения фрагментов в 8 локациях. Причинен значительный ущерб в Одессе и Днепропетровской области, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 17 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 151 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Черного и Азовского морей, над Крымом, над территорией Краснодарского края, над территорией Калужской, Брянской, Курской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. В Краснодарском крае был атакован Ильский НПЗ. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.