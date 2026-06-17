Сын бывшего президента Бразилии заочно приговорен более чем к четырем годам тюрьмы

Верховный суд Бразилии заочно приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы Эдуарду Болсонару, сына бывшего президента Жаира Босонару. Сам бывший глава государства отбывает 27-летний приговор по обвинению в попытке переворота.

Суд признал его виновным в том, что во время процесса над его отцом пытался добиться введения против Бразилии американских санкций. В то время Эдуарду, сейчас проживающий в США, был депутатом бразильского парламента.

"Подсудимый угрожал судьям и представителям других ветвей власти, заявляя, что, если суд не закончится для его отца хорошо, он добьется введения санкций", – говорится в вердикте. Болсонару также запрещено в течение восьми лет занимать общественные должности.

"Настоящая цель этого странного процесса одна: не дать мне баллотироваться на выборах", – сообщил из США подсудимый, который собирался принять участие в дополнительных выборах в бразильский сенат, которые состоятся в октябре.