x
26 ноября 2025
|
последняя новость: 10:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2025
|
26 ноября 2025
|
последняя новость: 10:41
26 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Бывший президент Бразилии начал отбывать 27-летний тюремный приговор

Бразилия
время публикации: 26 ноября 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 10:18
Бывший президент Бразилии начал отбывать 27-летний тюремный приговор
AP Photo/Eraldo Peres

Верховный суд Бразилии предписал бывшему президенту Жаиру Болсонару начать отбывать 27-летний тюремный срок, к которому 70-летний политик был приговорен за подготовку военного переворота для удержания власти после поражения на выборах в 2022 году.

Судья Александр Де Мораеш заявил, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Он распорядился начать процесс над сообщниками политика. Судья потребовал от тюремных властей обеспечить полный медицинский уход бывшему главе государства, страдающему от онкологического заболевания.

Болсонару, который в течение 100 дней находился под домашним арестом, был вновь взят под стражу 21 ноября в качестве "превентивной меры". На слушаниях он признал, что пытался снять с себя электронный браслет и повредил его, но заявил, что это был приступ паранойи, он не намеревался бежать.

Он был непосредственным участником заговора с целью отмены результатов президентских выборов 2022 года, принесших победу ультралевому кандидату Луле да Силву.

Путчисты планировали накануне инаугурации убить Луиса Инасиу Лулу да Силву и его заместителя Жералдо Алкмина. Путч сорвался из-за отказа участвовать в нем командования армии, ВВС и полиции. Поддержку путчистам обещал только командующий ВМС адмирал Альмир Гарньер Сантуш.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 ноября 2025

Полиция Бразилии арестовала бывшего президента Жаира Болсонару
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 сентября 2025

У Жаира Болсонару, осужденного за подготовку переворота, выявлен рак
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 сентября 2025

70-летний экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы за подготовку военного переворота