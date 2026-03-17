WSJ: Россия расширяет военное сотрудничество с Ираном

Россия расширяет обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану наносить удары по американским войскам в регионе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно сообщению, Россия пытается удерживать Иран в качестве своего союзника в борьбе против США и Израиля, что выгодно ей в военном и экономическом плане.

Американские чиновники считают, что уровень взаимодействия между Россией и Ираном заметно вырос за последнее время. Несмотря на сотрудничество, Россия, по словам источников, действует осторожно, стараясь не спровоцировать прямую конфронтацию с США.

Ранее уже появлялась информация, что Россия делится с Ираном разведданными. Однако представитель американского президента Стивен Виткофф рассказал, что в ходе последнего телефонного разговора с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заверил его, что это не так. "Поверим им на слово. Будем надеяться, что так и есть", – добавил он.