17 марта 2026
|
последняя новость: 23:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 марта 2026
|
17 марта 2026
|
последняя новость: 23:42
17 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

WSJ: Россия расширяет военное сотрудничество с Ираном

США
Россия
Иран
время публикации: 17 марта 2026 г., 22:22 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 22:36
WSJ: Россия расширяет военное сотрудничество с Ираном
Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Россия расширяет обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану наносить удары по американским войскам в регионе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно сообщению, Россия пытается удерживать Иран в качестве своего союзника в борьбе против США и Израиля, что выгодно ей в военном и экономическом плане.

Американские чиновники считают, что уровень взаимодействия между Россией и Ираном заметно вырос за последнее время. Несмотря на сотрудничество, Россия, по словам источников, действует осторожно, стараясь не спровоцировать прямую конфронтацию с США.

Ранее уже появлялась информация, что Россия делится с Ираном разведданными. Однако представитель американского президента Стивен Виткофф рассказал, что в ходе последнего телефонного разговора с Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заверил его, что это не так. "Поверим им на слово. Будем надеяться, что так и есть", – добавил он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
