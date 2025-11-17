x
Мир

В Подмосковье арестована женщина, подозреваемая в убийстве и расчленении шестилетнего сына

Россия
Криминал
время публикации: 17 ноября 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 09:40
В Подмосковье арестована женщина, подозреваемая в убийстве и расчленении шестилетнего сына
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Жительница подмосковного города Балашиха задержана по подозрению в убийстве своего шестилетнего сына. Голова ребенка была обнаружена в школьном ранце в Гольяновском пруду на северо-востоке Москвы, а тело – в одной из квартир в Балашихе.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержана местная жительница, подозреваемая в убийстве шестилетнего сына в городе Балашихе (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла", – сообщила пресс-служба СК.

Также сообщается, что проведен осмотр места происшествия с участием судебно-медицинского эксперта, изъяты вещественные доказательства и ножи. Назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетическая экспертизы, а также криминалистическая экспертиза по холодному оружию. Следователем планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы.

Мир
