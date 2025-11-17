x
17 ноября 2025
Мир

Бывшая глава правительства Бангладеш Шейх Хасина приговорена к смертной казни

Суд
время публикации: 17 ноября 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 12:09
Бывшая глава правительства Бангладеш Шейх Хасина приговорена к смертной казни
AP Photo/Michel Euler

Специальный трибунал Бангладеш приговорил к высшей мере наказания бывшего премьер-министра Шейх Хасину, которая была признана виновной в преступлениях против человечности. Обвинения связаны с попыткой подавления оппозиционных выступлений в 2024 году.

Приговор был вынесен заочно – Хасина была вынуждена бежать из страны в Индию. В вердикте 78-летнего политика называют главным организатором и архитектором разгона массовых демонстраций, движущей силой которых стали студенты. В результате погибло около 1400 человек.

Суд также обязал правительство выплатить существенную компенсацию как близким погибших, так и пострадавшим – с учетом тяжести полученных ими ран.

Комментируя вердикт, Хасина назвала его политически мотивированным. По ее словам, трибунал был назначен правительством, которое никто не избирал. "Я готова предстать перед обвинением, если суд будет честным и справедливым", – сообщила она.

