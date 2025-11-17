Авария автобуса в Эквадоре, множество погибших

По меньшей мере 12 человек погибли в результате аварии автобуса недалеко от города Амбато в центральной части Эквадора. Об этом сообщили местные власти, уточнив, что свыше 10 человек получили травмы разной степени тяжести.

По предварительным данным, междугородний автобус съехал с трассы и перевернулся на одном из участков дороги в горной местности. На место прибыли спасатели и медики, пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Причины ДТП расследуются. Власти Эквадора заявили, что рассматривают версии превышения скорости и возможной технической неисправности транспортного средства, и пообещали опубликовать предварительные выводы после завершения проверки.