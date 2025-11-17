x
17 ноября 2025
|
последняя новость: 06:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2025
|
17 ноября 2025
|
последняя новость: 06:15
17 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Авария автобуса в Эквадоре, множество погибших

ДТП
Погибшие
время публикации: 17 ноября 2025 г., 02:23 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 02:23
Авария автобуса в Эквадоре, множество погибших (иллюстрация)
AP Photo/Carlos Noriega

По меньшей мере 12 человек погибли в результате аварии автобуса недалеко от города Амбато в центральной части Эквадора. Об этом сообщили местные власти, уточнив, что свыше 10 человек получили травмы разной степени тяжести.

По предварительным данным, междугородний автобус съехал с трассы и перевернулся на одном из участков дороги в горной местности. На место прибыли спасатели и медики, пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Причины ДТП расследуются. Власти Эквадора заявили, что рассматривают версии превышения скорости и возможной технической неисправности транспортного средства, и пообещали опубликовать предварительные выводы после завершения проверки.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 14 августа 2018

В ДТП в Эквадоре погибли 24 человека
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 марта 2018

На "повороте смерти" в Эквадоре перевернулся автобус, погибли 12 человек