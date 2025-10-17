Али Лариджани встретился с Путиным и передал ему послание от аятоллы Али Хаменеи

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вечером 16 октября доктор Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, в ходе встречи с господином Путиным, передал ему послание Верховного лидера Исламской революции", – говорится в телеграм-канале Лариджани.

Иранская гостелерадиокомпания передала, что Лариджани прибыл в Москву с однодневным визитом, его подробности будут опубликованы позднее.