17 октября 2025
17 октября 2025
17 октября 2025
17 октября 2025
Мир

Али Лариджани встретился с Путиным и передал ему послание от аятоллы Али Хаменеи

Россия
Владимир Путин
Иран
время публикации: 17 октября 2025 г., 00:51 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 00:51
Али Лариджани
AP Photo

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вечером 16 октября доктор Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, в ходе встречи с господином Путиным, передал ему послание Верховного лидера Исламской революции", – говорится в телеграм-канале Лариджани.

Иранская гостелерадиокомпания передала, что Лариджани прибыл в Москву с однодневным визитом, его подробности будут опубликованы позднее.

