Али Лариджани встретился с Путиным и передал ему послание от аятоллы Али Хаменеи
время публикации: 17 октября 2025 г., 00:51 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 00:51
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Вечером 16 октября доктор Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, в ходе встречи с господином Путиным, передал ему послание Верховного лидера Исламской революции", – говорится в телеграм-канале Лариджани.
Иранская гостелерадиокомпания передала, что Лариджани прибыл в Москву с однодневным визитом, его подробности будут опубликованы позднее.
