Мир

Еврокомиссия выступила за ввод санкций против Израиля и "министров-экстремистов"

Европейский Союз
Израиль
время публикации: 17 сентября 2025 г., 21:51 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 21:59
Еврокомиссия выступила за ввод санкций против Израиля и "министров-экстремистов"
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Европейская комиссия выступила 17 сентября с предложением о введении санкций против Израиля, в частности – приостановке соглашения о свободной торговле. В заявлении говорится и о введении санкций против министров, занимающих экстремистские позиции, и радикальных поселенцев.

Документ обвиняет Израиль в нарушении статей двустороннего соглашения, касающихся соблюдения прав человека и демократических принципов. Прежде всего речь идет о военных действиях и блокаде гуманитарных поставок в секторе Газы, однако упоминается и строительство в зоне Е1 рядом с Иерусалимом.

"Чудовищные события, происходящие в Газе, должны прекратиться, Необходимо немедленное прекращение огня, неограниченная доставка гуманитарной помощи и освобождение всех удерживаемых ХАМАСом заложников", – заявляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, декларируя поддержку принципа двух государств.

Еврокомиссия напоминает, что ЕС – крупнейший торговый партнер Израиля, на который приходится 32% израильской внешней торговли, а торговый оборот товаров составляет 42,6 миллиарда евро, а услуг 25,6 миллиардов евро.

Отметим, что для вступления санкций в действие требуется поддержка 15 из 27 государств Евросоюза при условии, что на их территории проживает по меньшей мере 65% населения ЕС. Несколько государств, прежде всего Германия и Италия, выступают против санкций.

В июле предложение Еврокомиссии приостановить участие израильских стартапов в европейской программе исследований и инноваций Horizon Europe в ответ на войну в секторе Газы не нашло достаточной поддержки стран Евросоюза и провалилось.

