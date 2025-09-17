Еврокомиссия выступила за ввод санкций против Израиля и "министров-экстремистов"

Европейская комиссия выступила 17 сентября с предложением о введении санкций против Израиля, в частности – приостановке соглашения о свободной торговле. В заявлении говорится и о введении санкций против министров, занимающих экстремистские позиции, и радикальных поселенцев.

Документ обвиняет Израиль в нарушении статей двустороннего соглашения, касающихся соблюдения прав человека и демократических принципов. Прежде всего речь идет о военных действиях и блокаде гуманитарных поставок в секторе Газы, однако упоминается и строительство в зоне Е1 рядом с Иерусалимом.

"Чудовищные события, происходящие в Газе, должны прекратиться, Необходимо немедленное прекращение огня, неограниченная доставка гуманитарной помощи и освобождение всех удерживаемых ХАМАСом заложников", – заявляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, декларируя поддержку принципа двух государств.

Еврокомиссия напоминает, что ЕС – крупнейший торговый партнер Израиля, на который приходится 32% израильской внешней торговли, а торговый оборот товаров составляет 42,6 миллиарда евро, а услуг 25,6 миллиардов евро.

Отметим, что для вступления санкций в действие требуется поддержка 15 из 27 государств Евросоюза при условии, что на их территории проживает по меньшей мере 65% населения ЕС. Несколько государств, прежде всего Германия и Италия, выступают против санкций.

В июле предложение Еврокомиссии приостановить участие израильских стартапов в европейской программе исследований и инноваций Horizon Europe в ответ на войну в секторе Газы не нашло достаточной поддержки стран Евросоюза и провалилось.