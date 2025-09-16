Гидеон Саар: "Попытки давления на Израиль через торговые санкции – это поддержка террора"

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен накануне завтрашнего обсуждения в ЕС ее инициативы о политическом давлении на Израиль посредством приостановки отдельных торговых статей Соглашения об ассоциации (речь идет о соглашении между Европейским союзом и государством, не являющимся членом ЕС, которое создает рамки для сотрудничества между сторонами).

В письме Саар отметил: "Ваше намерение вынести на рассмотрение Еврокомиссии предложение о приостановке торговых статей Соглашения об ассоциации – без предварительного уведомления, в экстренном порядке, без консультаций с нами и в противоречии с духом соглашения – является беспрецедентным шагом. Такого не предпринимали ни в отношении одной другой страны. Это – явная попытка нанести ущерб Израилю в момент, когда мы ведем навязанную нам войну после террористической атаки 7 октября – крупнейшей резни евреев со времен Холокоста. Сегодня Израиль ведет борьбу за существование против ХАМАСа и террористических организаций в Газе, одновременно подвергаясь атакам хуситов из Йемена".

Министр подчеркивает, что продвигая это предложение, Урсула фон дер Ляйен фактически укрепляет террористическую организацию, ответственную за чудовищные преступления, которые продолжают совершаться. "Израиль же – давний партнер ЕС – ведет войну за свое существование. Подобный шаг также подрывает усилия по завершению войны", – указал Саар.

"Давление с помощью санкций не принесет пользы. Государство Израиль – это суверенная и гордая нация. Мы не уступим угрозам, когда на кону стоит наша безопасность, – указывает он. – Вы даже не обеспечили минимальные условия справедливой процедуры и действовали недобросовестно. Израиль не получил достаточного уведомления о нынешнем предложении и не имел возможности даже минимально на него отреагировать".

Гидеон Саар указывает, что председатель Еврокомиссии и сам Евросоюз во многом опираются на недостоверные и искаженные данные, источником которых является ХАМАС. Тем самым ЕС играет на руку ХАМАСу и его стратегии по делегитимации Израиля и права еврейского государства на существование.

"Прошло 80 лет с тех пор, как на европейской земле произошел Холокост, в котором были убиты шесть миллионов наших братьев и сестер, – завершает свое письмо Саар. – Мы создали национальный дом еврейского народа на земле его предков, и сегодня мы боремся за жизнь и безопасность. Попытка Европы ударить по Израилю в момент, когда враги стремятся уничтожить наш народ и его единственное государство, – это попрание всяких моральных норм и отказ от исторической ответственности Европы".