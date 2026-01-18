Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1425-й день войны. "Уничтожены израильские РЛС"

Минобороны РФ 18 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рогозное, Новая Сечь, Ястребиное, Писаревка и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ватутино, Приколотное, Рясное, Покаляное, Охримовка и Зеленый Гай Харьковской области. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, 24 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, радиолокационную станцию RADA израильского производства, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Березовка, Новоосиново, Петровка, Кутьковка, Нечволодовка Харьковской области, Яровая и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и два склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Куртовка, Краматорск, Васютинское, Дружковка, Константиновка и Малиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 135 военнослужащих, бронетранспортер М113 и бронетранспортер "Stryker" производства США, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка, Федоровское, Новоподгородное Днепропетровской области, Артемовка, Анновка, Белицкое, Спасско-Михайловка и Гришино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, три бронеавтомобиля "Казак", четыре пикапа, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA израильского производства. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Риздвянка, Зализничное, Розовка, Воздвижевка, Староукраинка, Дорожнянка, Цветковое, Терноватое Запорожской области и Маломихайловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, три бронетранспортера, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Магдалиновка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса", четыре автомобиля, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что, судя по ежедневным сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 63 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 109778 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27192 танка и другие боевые бронированные машины, 1642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32662 орудия полевой артиллерии и миномета, 52152 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 163600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 177 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).