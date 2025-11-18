Граждане Тайваня получат брошюру с инструкциями на случай китайского вторжения

В ближайшее время жители Тайваня получат брошюру с разъяснениями, как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций и возможного нападения на остров материкового Китая. Об этом сообщило министерство обороны Тайваня.

В частности, там содержится информация о том, какими припасами следует запасаться, что класть в "тревожный чемоданчик", а также как вести себя при встрече с вражескими солдатами. "Любые сообщения о том, что наш народ потерпел поражение, правительство в результате вторжения свергнуто, будут ложными", – подчеркивается в инструкции.

"Учитывая такие стихийные бедствия как тайфуны и военную угрозу со стороны Китая, мы решили, что чем более готовым будет наше население, тем больше оно будет в безопасности", – цитирует CNN главу организации оборонной мобилизации Тайваня Шень Вэйчи.

В частности, рекомендуется иметь дома недельный запас продовольствия, включая лапшу и рис, и держать наготове спальный мешок. В случае появления в районе военных лучше покинуть дом, поскольку трудно определить, они свои или вражеские.

В брошюре говорится о возможных китайских диверсиях на подводных кабелях, одностороннем закрытии Китаем воздушного пространства над Тайванем. Идет речь и об угрозе, исходящей от китайских мобильных приложений, таких как TikTok, DeepSeek и WeChat, а также о китайской электронике, которая может быть использована для сбора данных.