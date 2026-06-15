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"Не до того сейчас": военно-морской парад в Петербурге в 2026 году не состоится

время публикации: 15 июня 2026 г., 14:14 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 14:20
"Не до того сейчас": военно-морской парад в Петербурге в 2026 году не состоится
AP Photo/Ivan Petrov

Петербургское издание "Фонтанка" цитирует источники в министерстве обороны России и в главном военно-морском штабе, которые рассказали, что в 2026 году не будет проведен традиционный парад на День военно-морского флота.

Согласно публикации, подготовка к параду, который проводится в Петербурге с 2017 года в последнее воскресенье июля, даже не начиналась. По состоянию на 15 июня президентский указ о проведении Главного парада ВМФ не издан, хотя обычно в это время подготовка ведется вовсю.

"Сами понимаете, не до того сейчас", – объяснил один из источников. Напомним, что 9 мая во многих городах России были отменены мероприятия ко Дню победы, а в Москве парад прошел после того, как его проведение "разрешил" президент Украины Владимир Зеленский.

Конфузом для российских властей стало и открытие в Петербурге Международного экономического форума. Северная столица, родина российского президента, подверглась украинскому ракетному обстрелу, Нева, где обычно проводится и морской парад, оказалась под облаком дыма.

Мир
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