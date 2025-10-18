x
18 октября 2025
|
последняя новость: 03:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 октября 2025
|
18 октября 2025
|
последняя новость: 03:00
18 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Итоги встречи Трампа и Зеленского: Украина пока без "томагавков", США призывают прекратить войну

США
Украина
Война в Украине
Война в России
Дональд Трамп
время публикации: 18 октября 2025 г., 03:00 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 05:36
Итоги встречи Трампа и Зеленского: Украина пока без "томагавков", США призывают прекратить войну
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп после переговоров в Белом доме с Владимиром Зеленским призвал Украину и Россию "остановиться там, где находятся" и завершить войну.

Новых поставок вооружений объявлено не было. Запрос Киева на крылатые ракеты Tomahawk остался без одобрения.

По данным Financial Times, Трамп отклонил просьбу Зеленского выдать ракеты дальнего радиуса, сославшись на риск эскалации и дефицит арсеналов. Но Киев настаивает, и обсуждения продолжатся.

Трамп публично призвал стороны к прекращению огня по текущей линии фронта. Зеленский идею переговоров поддержал в общем виде, но без согласия на территориальные уступки, отмечает Associated Press.

Отметим, что Зеленский просил помощи США в усилении ПВО и закреплении гарантий безопасности. Но конкретные обязательства США по итогам встречи не объявлены.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 октября 2025

Зеленский предложил Трампу тысячи украинских дронов в обмен на Tomahawk
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 октября 2025

Трамп анонсировал новую встречу с Путиным. Она пройдет в Будапеште