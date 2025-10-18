Итоги встречи Трампа и Зеленского: Украина пока без "томагавков", США призывают прекратить войну

Президент США Дональд Трамп после переговоров в Белом доме с Владимиром Зеленским призвал Украину и Россию "остановиться там, где находятся" и завершить войну.

Новых поставок вооружений объявлено не было. Запрос Киева на крылатые ракеты Tomahawk остался без одобрения.

По данным Financial Times, Трамп отклонил просьбу Зеленского выдать ракеты дальнего радиуса, сославшись на риск эскалации и дефицит арсеналов. Но Киев настаивает, и обсуждения продолжатся.

Трамп публично призвал стороны к прекращению огня по текущей линии фронта. Зеленский идею переговоров поддержал в общем виде, но без согласия на территориальные уступки, отмечает Associated Press.

Отметим, что Зеленский просил помощи США в усилении ПВО и закреплении гарантий безопасности. Но конкретные обязательства США по итогам встречи не объявлены.