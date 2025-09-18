Трамп: "Израиль и Газа – вопрос сложный, но мы это решим"

Президент США Дональд Трамп на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил: "Израиль и Газа – вопрос сложный, но мы это решим".

Американский президент вновь призвал террористов незамедлительно освободить заложников, отмечает агентство Reuters.

При этом Трамп не стал вдаваться в детали того, каким образом его администрация планирует решить "вопрос".

Ранее Стармер сообщил, что намерен официально признать палестинское государство уже в конце текущей недели, после завершения официального визита Трампа в Великобританию.