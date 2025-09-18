Трамп: "Израиль и Газа – вопрос сложный, но мы это решим"
время публикации: 18 сентября 2025 г., 17:36 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 17:41
Президент США Дональд Трамп на совместном брифинге с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил: "Израиль и Газа – вопрос сложный, но мы это решим".
Американский президент вновь призвал террористов незамедлительно освободить заложников, отмечает агентство Reuters.
При этом Трамп не стал вдаваться в детали того, каким образом его администрация планирует решить "вопрос".
Ранее Стармер сообщил, что намерен официально признать палестинское государство уже в конце текущей недели, после завершения официального визита Трампа в Великобританию.
