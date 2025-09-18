Захарова об операции ЦАХАЛа в Газе: "Циничная и невероятная страшная акция"

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением по поводу нового этапа военной операции Армии обороны Израиля в Газе.

Выступая на брифинге, Захарова сказала, что масштабное наступление Израиля на Газу вызывает серьезную озабоченность, по ее мнению, это говорит об отсутствии стремления садиться за стол переговоров.

"Все это спровоцировало панику среди местного населения, которое оставалось в городе, это чуть менее миллиона человек... Последствия такого шага, вызывающего озабоченность, серьезную озабоченность, они очевидны – он приведет к новым жертвам среди мирных жителей и дальнейшему усугублению и без того катастрофической гуманитарной ситуации. Наряду с недавним авиаударом по Дохе новый виток эскалации в Газе может свидетельствовать о планах Израиля решить, честно говоря, не хочется произносить это, но по тому, как они действуют, это просто невероятно циничная и невероятная страшная акция решения проблемы, как там формулируется, Газы силовым путем. Это свидетельствует об отсутствии намерения возвращаться за стол переговоров, а это придет еще к большему количеству жертв среди мирного населения", – заявила Захарова (цитируется по сообщению РИА Новости).