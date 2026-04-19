19 апреля 2026
|
последняя новость: 16:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 апреля 2026
|
19 апреля 2026
|
последняя новость: 16:48
19 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Премьер-министр Испании инициирует расторжение Соглашения об ассоциации ЕС с Израилем

Гидеон Саар
Испания
Европейский Союз
время публикации: 19 апреля 2026 г., 16:35 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 16:43
Премьер-министр Испании потребовал разорвать Соглашение об ассоциации ЕС с Израилем
AP Photo/Ng Han Guan

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна вынесет на рассмотрение Совета ЕС предложение о расторжении Соглашения об ассоциации с Израилем. Об этом он объявил во время митинга Социалистической партии.

Глава испанского правительства в очередной раз заявил о своем несогласии с "незаконной" войной США и Израиля против Ирана, назвав ее "огромной ошибкой" из-за человеческих потерь, из-за перемещенных лиц и миллиардов евро экономического ущерба.

В социальной сети Х Санчес написал: "Настало время, чтобы ЕС разорвал свое Соглашение об ассоциации с Израилем. У нас нет ничего против народа Израиля, напротив. Но правительство, которое нарушает международное право и, следовательно, принципы и ценности ЕС, не может быть нашим партнером. Нет войне". На видео с митинга можно увидеть, что присутствующие встретили его слова аплодисментами.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар так прокомментировал слова премьер-министра Испании: "Мы не примем лицемерных нравоучений от того, кто поддерживает отношения с тоталитарными режимами, попирающими права человека, — Турцией Эрдогана и Венесуэлой Мадуро. От правительства, которое получает благодарности от жестокого иранского режима и террористических организаций и которое посвятило себя распространению антисемитизма. У нас нет претензий к гражданам Испании — напротив. Наши претензии — к двойным стандартам правительства Санчеса".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
