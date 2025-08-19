Число жертв взрыва в пороховом цеху в Рязанской области возросло до 25

Пресс-служба МЧС России сообщила, что, по уточненным данным, число погибших в результате пожара, происшедшего 15 августа на предприятии в поселке Лесной Рязанской области, возросло до 25 человек. Еще 133 пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Взрыв произошел в пороховом цеху завода "Эластик". По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Отметим, что в официальных сообщениях и в публикациях федеральных российских СМИ в последние дни не упоминается тот факт, что речь идет о взрыве в пороховом цеху.