МИД Израиля аннулирует визы представителей Австралии в Палестинской автономии

Глава МИД Израиля Гидеон Саар принял решение об аннулировании виз представителей Австралии в Палестинской автономии. Соответствующее уведомление было недавно направлено послу Австралии в Израиле.

Кроме того, министр Саар поручил посольству Израиля в Канберре тщательно проверять все официальные австралийские заявки на получение въездной визы в Израиль.

Это распоряжение было сделано после решения Австралии признать "палестинское государство" и на фоне необоснованного отказа Австралии в выдаче виз ряду израильских граждан, включая бывшего министра юстиции Аелет Шакед и председателя комиссии Кнессета по законодательству Симху Ротмана.

Министр Саар заявил, что в то время как в Австралии процветает антисемитизм, включая проявления насилия в отношении евреев и еврейских учреждений, австралийское правительство готово питать его ложными обвинениями израильских деятелей в намерениях нарушить общественный порядок и нанести вред мусульманскому населению Австралии.