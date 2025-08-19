x
19 августа 2025
последняя новость: 19:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
19 августа 2025
19 августа 2025
последняя новость: 19:39
19 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

AFP: Путин предложил встретиться в Москве, Зеленский ответил "нет"

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 19 августа 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 19:19
Владимир Путин
Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

Президент России Владимир Путин предложил организовать встречу с Владимиром Зеленским в Москве.

По данным агентства AFP, это предложение прозвучало во время телефонного разговора с Дональдом Трампом. "Путин упомянул Москву во время телефонного разговора в понедельник", – сообщил один из источников агентству, при этом президент Украины и европейские лидеры, находившиеся в этот момент в Белом доме, ответили "нет".

Ранее Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они обсудили возможную встречу с Зеленским.

Швейцария выразила готовность в кратчайшие сроки организовать встречу Путина и Зеленского.

