AFP: Путин предложил встретиться в Москве, Зеленский ответил "нет"

Президент России Владимир Путин предложил организовать встречу с Владимиром Зеленским в Москве.

По данным агентства AFP, это предложение прозвучало во время телефонного разговора с Дональдом Трампом. "Путин упомянул Москву во время телефонного разговора в понедельник", – сообщил один из источников агентству, при этом президент Украины и европейские лидеры, находившиеся в этот момент в Белом доме, ответили "нет".

Ранее Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они обсудили возможную встречу с Зеленским.

Швейцария выразила готовность в кратчайшие сроки организовать встречу Путина и Зеленского.