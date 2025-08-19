AFP: Путин предложил встретиться в Москве, Зеленский ответил "нет"
время публикации: 19 августа 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 19:19
Президент России Владимир Путин предложил организовать встречу с Владимиром Зеленским в Москве.
По данным агентства AFP, это предложение прозвучало во время телефонного разговора с Дональдом Трампом. "Путин упомянул Москву во время телефонного разговора в понедельник", – сообщил один из источников агентству, при этом президент Украины и европейские лидеры, находившиеся в этот момент в Белом доме, ответили "нет".
Ранее Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они обсудили возможную встречу с Зеленским.
Швейцария выразила готовность в кратчайшие сроки организовать встречу Путина и Зеленского.
