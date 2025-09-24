Украинские БПЛА атаковали Новороссийск, есть погибшие и раненые

Украинские беспилотники атаковали центр Новороссийска. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Телеграм-канале написал, что в результате удара погибли два человека и еще как минимум шестеро получили травмы.

По словам губернатора, БПЛА ударили по объектам, находящимся рядом с гостиницей "Новороссийск". Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы.

Агентство "Интерфакс" при этом сообщает, что в результате атаки поврежден Офис АО "Каспийский трубопроводный консорциум – Р" (КТК). Пресс-служба предприятия сообщила, что два работника компании получили ранения различной степени тяжести.

В справке "Интерфакса" указывается, что КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские – на шельфе Каспия – с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана.