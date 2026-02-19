Австралийская журналистка извинилась за то, что выпила перед репортажем с Олимпиады

Австралийская спортивная журналистка извинилась после того, как в сети разошлось видео с ее прямого включения с зимних Олимпийских игр в Италии, где она запиналась и нечетко произносила слова, пишет BBC. Ситуация вызвала широкий резонанс – комментарий по этому поводу сделал даже премьер-министр страны.

Корреспондентка телеканала Channel Nine Даника Мейсон признала, что "неверно оценила обстоятельства", выпив перед выходом в эфир. По ее словам, на состояние повлияли также холодная погода, высокогорье и то, что она не поужинала. На следующий день в эфире она заявила, что берет на себя полную ответственность и что произошедшее не соответствует ее профессиональным стандартам. Журналистка добавила, что ей неловко за случившееся.

Премьер-министр Энтони Албанезе поддержал телеведущую, отметив, что не видит в ситуации повода для скандала и предположив, что на нее могла повлиять смена часовых поясов.

Во время спорного эфира Мейсон путалась в словах, говоря о спортивных событиях дня, а также упоминала игуан и стоимость кофе. Отвечая на комментарии ведущих из студии, она заметила, что цены на кофе "в целом приемлемые" и что к ценам в США "придется привыкнуть", после чего с сомнением добавила, что не понимает, "к чему ведет разговор об игуанах". На фоне ее репортажа был слышен смех ведущего Карла Стефановича, который позже попытался сгладить ситуацию, пошутив о холодной погоде и о том, что в таких условиях трудно даже шевелить губами.

Опубликованные в соцсетях фрагменты эфира вызвали противоречивую реакцию. Одни пользователи сочли произошедшее безобидным и поддержали журналистку, другие назвали ее поведение непрофессиональным и потребовали увольнения.

Мейсон, известная своими репортажами о Национальной лиге регби, на следующее утро вновь появилась в программе Today. После эфира она еще раз обратилась к зрителям с извинениями, поблагодарила за сообщения с выражением беспокойства и заверила, что с ней все в порядке, хотя ей и неловко. Ведущие программы поддержали коллегу, отметив ее трудолюбие и назвав "легендой".