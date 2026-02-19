В Австралии закрыли бар из-за плаката с изображением Нетаниягу в нацистской форме

Австралийская полиция закрыла бар в Канберре, объявив его местом преступления, и изъяла развешенные в посещении плакаты, изображавшие политиков в виде нацистов, сообщает Times of Israel.

На одном из плакатов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу представлен в нацистской форме. Надписи на окнах гласили: "Санкции Израилю" и "Остановите геноцид".

Также на плакатах были изображены президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и миллиардер Илон Маск в нацистской форме. Заведение Dissent Cafe and Bar заявляет, что эти изображения являются сатирой.

Полиция Канберры сообщила, что накануне попросила владельца бара убрать плакаты как "возможные символы ненависти". Владелец отказался, после чего пять плакатов были изъяты, а их принадлежность к запрещенной символике будет рассмотрена в рамках недавно принятого федерального законодательства.