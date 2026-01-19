x
Мир

Рождаемость в КНР сократилась до рекордно низкого уровня

Китай
время публикации: 19 января 2026 г., 12:10
Рождаемость в КНР сократилась до рекордно низкого уровня
AP Photo/Ahn Young-joon

Несмотря на принимаемые властями КНР меры по поощрению рождаемости, население в стране сокращается четвертый год подряд. В 2025 году оно уменьшилось на 3,39 миллиона человек – до 1,405 миллиардов.

За минувший год в Китае появилось на свет всего 7,92 миллиона младенцев – на 17% меньше, чем в 2024 году. Смертность составила 11,31 миллиона. Показатель рождаемости в 5,63 младенца на 1000 человек – самый низкий за все время существования основанной в 1949 году Китайской Народной Республики.

Демографический кризис еще в 2016 году заставил власти отказаться от принципа "одна семья – один ребенок". В 2021 году было объявлено, что китайцы могут заводить до трех детей. Однако в среднем каждая женщина производит на свет всего одного ребенка, в то время как для воспроизведения населения требуется 2,1 ребенка в семье.

Причина отказа от детей – как высокие расходы на их воспитание, так и концентрация молодых китайцев на карьере. Государство использует политику кнута и пряника, вводя пособия на детей и одновременно повышая налоги на контрацептивы.

Мир
