В Афганистане освободили из-под ареста пожилую британскую чету

Власти Афганистана объявили в пятницу, 19 сентября, об освобождении британской пары, содержавшейся под стражей почти восемь месяцев. Питер Рейнольдс (80 лет) и его жена Барбара (76 лет) были арестованы 1 февраля этого года, причины ареста правительство "Талибана" не называет, сообщает ВВС.

"Двое граждан Великобритании, Питер и Барбара Рейнольдс, нарушившие законы Афганистана, были освобождены из-под стражи сегодня после судебного разбирательства", – сообщил в социальных сетях представитель МИД страны Абдул Кахар Балхи.

Сообщается, что после освобождения они были переданы специальному представителю Великобритании Ричарду Линдсею.

Катар неоднократно добивался освобождения иностранцев, задержанных в Афганистане с момента прихода талибов к власти в 2021 году. Только с начала 2025 года помимо британцев Рейнолдс катарские посредники помогли освободить как минимум трех граждан США.

Питер и Барбара поженились в Кабуле в 1970 году и почти 20 лет после свадьбы прожили в стране, занимаясь различными образовательными программами. В последующие годы, судя по имеющейся информации, они проводили часть времени в Британии, регулярно посещая Афганистан.

Согласно газете Sunday Times, после того, как в 2011 году талибы захватили власть в стране, а Британия и США закрыли свои посольства, Рейнолдсы решили остаться в Афганистане в надежде продолжать свои образовательные проекты в местных школах.