BBC: "Талибан" запретил в университетах Афганистана книги, написанные женщинами
Власти движения "Талибан" разослали афганским университетам новые указания, согласно которым все книги, написанные женщинами, запрещены к использованию в учебном процессе, сообщает BBC.
Кроме того, теперь вузы Афганистана обязали убрать из программ 18 дисциплин, "противоречащих шариату и политике системы". В частности, речь идет о курсах по правам человека и предотвращению домогательств.
В 50-страничном перечне запрещенных книг, направленном вузам, 679 наименований. Из них около 140 были написаны женщинами (например, брошюра – "Безопасность в химической лаборатории").
Под запрет также массово попали труды иранских авторов и изданий: 310 наименований. Талибы стремятся "предотвратить проникновение иранского контента" в учебные планы, сообщили двое собеседников BBC. При этом отмечается, что иранские учебники служили для афганских студентов главным мостом к мировой академической системе.