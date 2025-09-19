x
Пресса

BBC: "Талибан" запретил в университетах Афганистана книги, написанные женщинами

Образование
СМИ
Университеты
Афганистан
"Талибан"
время публикации: 19 сентября 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 14:00
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Власти движения "Талибан" разослали афганским университетам новые указания, согласно которым все книги, написанные женщинами, запрещены к использованию в учебном процессе, сообщает BBC.

Кроме того, теперь вузы Афганистана обязали убрать из программ 18 дисциплин, "противоречащих шариату и политике системы". В частности, речь идет о курсах по правам человека и предотвращению домогательств.

В 50-страничном перечне запрещенных книг, направленном вузам, 679 наименований. Из них около 140 были написаны женщинами (например, брошюра – "Безопасность в химической лаборатории").

Под запрет также массово попали труды иранских авторов и изданий: 310 наименований. Талибы стремятся "предотвратить проникновение иранского контента" в учебные планы, сообщили двое собеседников BBC. При этом отмечается, что иранские учебники служили для афганских студентов главным мостом к мировой академической системе.

