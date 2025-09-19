x
19 сентября 2025
Мир

Минюст РФ обновил реестр "иноагентов", добавив в него Z-блогера Романа Алехина

Россия
время публикации: 19 сентября 2025 г., 21:08 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 21:34
Минюст РФ обновил реестр "иноагентов", добавив в него Z-блогера Романа Алехина
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Минюст России обновил реестр "иностранных агентов", добавив в него Z-блогера Романа Алехина.

По версии минюста, Алехин распространял материалы других "иноагентов", а также недостоверную информацию о политике РФ и сведения, "направленные на формирование негативного образа" российских военных.

Также в реестр внесены правозащитный проект "Автозак Live", активист из Тюмени Иван Востриков, журналистка Елена Рыковцева и историк Сергей Эрлих.

Мир
