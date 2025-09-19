Минюст РФ обновил реестр "иноагентов", добавив в него Z-блогера Романа Алехина

Минюст России обновил реестр "иностранных агентов", добавив в него Z-блогера Романа Алехина.

По версии минюста, Алехин распространял материалы других "иноагентов", а также недостоверную информацию о политике РФ и сведения, "направленные на формирование негативного образа" российских военных.

Также в реестр внесены правозащитный проект "Автозак Live", активист из Тюмени Иван Востриков, журналистка Елена Рыковцева и историк Сергей Эрлих.