Встреча Виткоффа с Путиным состоится 2 декабря

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина со специальным представителем президента США Стивеном Виткоффом состоится 2 декабря во второй половине дня.

"У президента сегодня будет несколько совещаний непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам", – сказал чиновник. Он также сообщил: на данный момент неизвестно, будут ли по окончании встречи сделаны заявления.

31 ноября во Флориде прошли переговоры американской и украинской делегаций. По их окончанию государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что они были "очень продуктивными", однако для достижения мирного соглашения по войне с Россией "еще предстоит большая работа".

"Цель переговоров – не только прекращение боевых действий, но и такое завершение войны, которое оставит Украину суверенной и независимой, с возможностью для реального процветания", – сказал американский политик, заявив о необходимости привлечения к переговорам России.