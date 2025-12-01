Основанная антисемитом Корбином партия отказала ему в лидерстве

В Ливерпуле прошел учредительный съезд нового политического движения, основанного изгнанными из Лейбористской партии Джереми Корбином и Зарой Салтана. Напомним, что Корбин, бывший лидер лейбористов, неоднократно выступал с антисемитскими заявлениями.

Движение, получившая название "Твоя партия", приняла решение, что во главе него будет стоять коллективное руководство, а не единственный лидер. По сути, речь идет о попытке избежать фракционной борьбы, поскольку отношения между два сооснователя успели поссориться между собой.

Партией будет управлять центральный комитет, в который войдут председатель, его заместитель, пресс-секретарь и 16 членов ЦК, представляющих различные районы Англии. В дальнейшем центральный комитет будет расширен за счет представителей Шотландии и Уэльса.

"Голосование свидетельствует: мы действительно представляем другую политику, которая идет сверху, а не снизу. Профессиональные парламентарии все менее связаны с обычными людьми, они служат корпорациям и миллиардерам, а не народу", – сообщила пресс-служба партии.