x
01 декабря 2025
|
последняя новость: 16:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 декабря 2025
|
01 декабря 2025
|
последняя новость: 16:01
01 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Основанная антисемитом Корбином партия отказала ему в лидерстве

Великобритания
Антисемитизм
время публикации: 01 декабря 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 14:47
Основанная антисемитом Корбином партия отказала ему в лидерстве
AP Photo/Patrick Post

В Ливерпуле прошел учредительный съезд нового политического движения, основанного изгнанными из Лейбористской партии Джереми Корбином и Зарой Салтана. Напомним, что Корбин, бывший лидер лейбористов, неоднократно выступал с антисемитскими заявлениями.

Движение, получившая название "Твоя партия", приняла решение, что во главе него будет стоять коллективное руководство, а не единственный лидер. По сути, речь идет о попытке избежать фракционной борьбы, поскольку отношения между два сооснователя успели поссориться между собой.

Партией будет управлять центральный комитет, в который войдут председатель, его заместитель, пресс-секретарь и 16 членов ЦК, представляющих различные районы Англии. В дальнейшем центральный комитет будет расширен за счет представителей Шотландии и Уэльса.

"Голосование свидетельствует: мы действительно представляем другую политику, которая идет сверху, а не снизу. Профессиональные парламентарии все менее связаны с обычными людьми, они служат корпорациям и миллиардерам, а не народу", – сообщила пресс-служба партии.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 26 января 2022

Антисемиту Корбину отказали в восстановлении в Лейбористской партии
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 29 октября 2020

Джереми Корбин исключен из Лейбористской партии из-за обвинений в антисемитизме