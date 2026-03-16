В городской мечети Лода задержан араб из Иерусалима, собиравшийся совершить теракт. Видео

Полиция Лода при поддержке бойцов пограничной полиции МАГАВ задержала в городской мечети подозреваемого, который намеревался, по данным следствия, в ближайшее время совершить теракт.

Операция по задержанию проводилась по разведывательным данным Общей службы безопасности (ШАБАК) с привлечением следственного отдела полиции.

В рамках операции, проведенной на прошлой неделе, сотрудники полиции прибыли в мечеть Ад-Дауа в районе Пардес-Снир в Лоде, где, по данным разведструктур, находился подозреваемый. Подозреваемый был обнаружен внутри мечети и задержан.

Подозреваемый, 22-летний житель арабского района Иерусалима, передан для допроса в ШАБАК.