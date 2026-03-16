16 марта 2026
Система образования частично открылась, но не все главы муниципалитетов пошли на это

время публикации: 16 марта 2026 г., 08:38 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 08:48
В отдельных районах страны в соответствии с инструкциями Командования тылом возобновила работу система образования, однако большинство израильских учащихся по-прежнему остаются дома.

Как сообщает новостная служба "Кан", в полном объеме (в соответствиями с указаниями Командования тылом) учеба возобновилась в понедельник в Йерухаме, Гуш-Эционе, Эфрате, Эшколе и Маале-Адумим.

Населенные пункты, где учеба возобновляется частично:

Сдерот – все учреждения специального образования ("хинух меюхад"); ясли – только для детей, чьи родители входят в состав городских педагогических коллективов и обязаны выйти на работу, или для детей, оба родителя которых работают в системе безопасности; детские сады (за исключением нескольких садов, где ощущается нехватка воспитательниц); классы "алеф" и "бет"; в старших школах каждый директор сообщит ученикам, какие именно классы будут открыты.

Мерхавим – ясли и детские сады.

Шаар а-Негев – ясли и детские сады, специальное образование в школах.

Нетивот открывает систему образования со вторника, ограничившись только яслями и системой специального образования.

Бней-Шимон – частичное открытие только в "желтых" населенных пунктах.

Ар-Хеврон – детские сады и ясли, где имеется исправное бомбоубежище, а также классы "алеф" и "бет".

Тамар – ясли и детские сады.

Хевель-Эйлут – ясли и детские сады, а также классы с "алеф" по "вав" (с первого по шестой) в населенных пунктах.

Хоф-Ашкелон – ясли и детские сады, классы "алеф", "бет" и "гимель", а также классы "юд-алеф" и "юд-бет" (11 и 12) в "желтых" населенных пунктах.

Рамат а-Негев – ясли и детские сады.

Населенные пункты, где учеба не возобновится, несмотря на полученное разрешение Командования тылом: Ашкелон, Димона, Ариэль, Офаким, Рахат.

