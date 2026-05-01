Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1528-й день войны

Минобороны РФ 1 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 25 апреля по 1 мая Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, места сборки, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Вчера в результате активных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Покаляное Харьковской области. Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки взяты под контроль населенные пункты Бочково, Землянки Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, четырех мотопехотных бригад, трех штурмовых полков ВСУ, восьми бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1270 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 45 автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В течение недели решительными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ильичовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1340 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 111 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Ильиновка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли более 1125 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера М113 производства США, 101 автомобиль, 13 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделениями группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и семи бригад нацгвардии. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2045 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ. За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1960 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 33 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Paladin" производства США. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 85 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и 15 станций радиоэлектронной борьбы. В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", а также два зенитных ракетных комплекса "Бук-М1". Средствами противовоздушной обороны сбиты 53 управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2628 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 139894 беспилотных летательных аппарата, 658 зенитных ракетных комплексов, 29110 танков и других боевых бронированных машин, 1712 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34691 орудие полевой артиллерии и миномет, 60531 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 213900 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).