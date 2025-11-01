x
01 ноября 2025
|
последняя новость: 11:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 ноября 2025
|
01 ноября 2025
|
последняя новость: 11:38
01 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Давка в храме на юго-востоке Индии, множество погибших и раненых

Погибшие
Индия
время публикации: 01 ноября 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 11:21
Давка в храме на юго-востоке Индии, множество погибших и раненых
AP

Не менее девяти человек погибли, десятки получили травмы в результате давки паломников на территории индуистского храма в округе Срикакулам, штат Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии.

Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Для раненых в тяжелом состоянии была организована эвакуация в региональные центры.

Судя по публикациям индийских СМИ, трагедия произошла во время религиозного мероприятия в храмовом комплексе. Проводится расследование.

Причины трагедии и число жертв уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 сентября 2025

Давка на политическом митинге в Индии, десятки погибших
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 мая 2025

Давка во время религиозной процессии в индийском штате Гоа, есть погибшие