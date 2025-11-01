Давка в храме на юго-востоке Индии, множество погибших и раненых
время публикации: 01 ноября 2025 г., 11:16 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 11:21
Не менее девяти человек погибли, десятки получили травмы в результате давки паломников на территории индуистского храма в округе Срикакулам, штат Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии.
Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Для раненых в тяжелом состоянии была организована эвакуация в региональные центры.
Судя по публикациям индийских СМИ, трагедия произошла во время религиозного мероприятия в храмовом комплексе. Проводится расследование.
Причины трагедии и число жертв уточняются.