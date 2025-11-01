Давка в храме на юго-востоке Индии, множество погибших и раненых

Не менее девяти человек погибли, десятки получили травмы в результате давки паломников на территории индуистского храма в округе Срикакулам, штат Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии.

Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. Для раненых в тяжелом состоянии была организована эвакуация в региональные центры.

Судя по публикациям индийских СМИ, трагедия произошла во время религиозного мероприятия в храмовом комплексе. Проводится расследование.

Причины трагедии и число жертв уточняются.