28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
28 сентября 2025
28 сентября 2025
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
время публикации: 28 сентября 2025 г., 03:29 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 05:38
Давка на политическом митинге в Индии, десятки погибших
В городе Карур (штат Тамилнаду, юг Индии) Не менее 36 человек погибли в давке на предвыборном митинге актера и лидера партии "Союз победы Тамилнада" Джозефа Виджая Чандраскхара, сообщает The Times of India.

Согласно заявлениям властей штата, среди погибших не менее восьми детей и 16 женщин. Есть сотни пострадавших, около 50-60 из них госпитализированы.

Трагедия произошла, когда толпа двинулась к автобусу, с крыши которого выступал Чандраскхар.

Создана комиссия по расследованию.

