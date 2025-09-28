Давка на политическом митинге в Индии, десятки погибших

В городе Карур (штат Тамилнаду, юг Индии) Не менее 36 человек погибли в давке на предвыборном митинге актера и лидера партии "Союз победы Тамилнада" Джозефа Виджая Чандраскхара, сообщает The Times of India.

Согласно заявлениям властей штата, среди погибших не менее восьми детей и 16 женщин. Есть сотни пострадавших, около 50-60 из них госпитализированы.

Трагедия произошла, когда толпа двинулась к автобусу, с крыши которого выступал Чандраскхар.

Создана комиссия по расследованию.