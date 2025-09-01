x
01 сентября 2025
|
последняя новость: 09:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 сентября 2025
|
01 сентября 2025
|
последняя новость: 09:15
01 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Украине задержан подозреваемый в убийстве экс-спикера Рады Андрея Парубия

Убийства
Украина
время публикации: 01 сентября 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 08:31
На месте убийства. Львов, 30 августа 2025 года
AP Photo/Mykola Tys

В ночь на 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По данным украинских властей, задержание произошло в Хмельницкой области.

Согласно заявлениям украинских властей, от подозреваемого получены первые показания.

Следственные действия продолжаются Имя задержанного пока не публикуется. Мотив не раскрывается.

54-летний Андрей Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Свидетели говорили, что стрелявший был в маске и в одежде курьера и скрылся на электровелосипеде.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявлял, что преступление было тщательно спланировано: исполнитель отслеживал передвижения политика, продумывал маршрут и пути отхода.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 августа 2025

Во Львове убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий