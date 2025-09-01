В Украине задержан подозреваемый в убийстве экс-спикера Рады Андрея Парубия

В ночь на 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По данным украинских властей, задержание произошло в Хмельницкой области.

Согласно заявлениям украинских властей, от подозреваемого получены первые показания.

Следственные действия продолжаются Имя задержанного пока не публикуется. Мотив не раскрывается.

54-летний Андрей Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Свидетели говорили, что стрелявший был в маске и в одежде курьера и скрылся на электровелосипеде.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявлял, что преступление было тщательно спланировано: исполнитель отслеживал передвижения политика, продумывал маршрут и пути отхода.