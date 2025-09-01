В Украине задержан подозреваемый в убийстве экс-спикера Рады Андрея Парубия
время публикации: 01 сентября 2025 г., 08:25 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 08:31
В ночь на 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По данным украинских властей, задержание произошло в Хмельницкой области.
Согласно заявлениям украинских властей, от подозреваемого получены первые показания.
Следственные действия продолжаются Имя задержанного пока не публикуется. Мотив не раскрывается.
54-летний Андрей Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Свидетели говорили, что стрелявший был в маске и в одежде курьера и скрылся на электровелосипеде.
Глава МВД Украины Игорь Клименко заявлял, что преступление было тщательно спланировано: исполнитель отслеживал передвижения политика, продумывал маршрут и пути отхода.
