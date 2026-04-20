20 апреля 2026
|
20 апреля 2026
|
последняя новость: 15:50
20 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Президент Ливана анонсировал продолжение переговоров с Израилем

время публикации: 20 апреля 2026 г., 15:00 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 15:06
Президент Ливана анонсировал продолжение переговоров с Израилем
AP Photo/Bilal Hussein

Президент Ливана Жозеф Аун сообщил, что назначает бывшего посла в США Симона Карама главой делегации, которая будет вести переговоры с Израилем. Глава государства дал понять, что эти переговоры не будут связаны с американо-иранским диалогом.

"Мы приняли решение о переговорах с тем, чтобы положить конец военным действиям и израильской оккупации южных районов, что позволит ливанской армии занять позиции до международно признанной южной границы", – сообщил он.

Напомним: 14 апреля в Вашингтоне прошли первые за несколько десятилетий прямые переговоры представителей Израиля и Ливана. Предполагалось, что за ними последует телефонный разговор президента Ауна с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, однако ливанская сторона ее отменила.

16 апреля президент США Дональд Трамп объявил о достижении 10-дневного перемирия между Израилем и Ливаном, подчеркнув, что его цель – добиться мирного урегулирования. "Для меня было честью урегулировать 9 войн по всему миру, и эта станет десятой, так что давайте сделаем это!" – добавил президент США.

Ближний Восток
