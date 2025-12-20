x
20 декабря 2025
20 декабря 2025
Мир

Виткофф: "Посредники подтвердили приверженность плану Трампа"

Газа
США
время публикации: 20 декабря 2025 г., 21:23 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 21:28
Виткофф: "Посредники подтвердили приверженность плану Трампа"
AP Photo/Mark Schiefelbein

Специальный эмиссар президента США Стивен Виткофф рассказал об итогах встречи в Майями с представителями Египта, Катара и Турции по вопросу о будущем сектора Газы.

По словам американского дипломата, его собеседники однозначно подтвердили свою приверженность плану 20 пунктов, представленному президентом США Дональдом Трампом.

В ходе встречи обсуждался вопрос создания властных структур в секторе, а также сил, которые "защитят мирных жителей и обеспечат порядок".

Виткофф добавил, что участники встречи призвали все стороны действовать на благо продвижения реализации этого плана.

Высокопоставленный представитель США сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что еще один круг переговоров о будущем Газы пройдет в Майями 20 декабря.

