Виткофф: "Посредники подтвердили приверженность плану Трампа"

Специальный эмиссар президента США Стивен Виткофф рассказал об итогах встречи в Майями с представителями Египта, Катара и Турции по вопросу о будущем сектора Газы.

По словам американского дипломата, его собеседники однозначно подтвердили свою приверженность плану 20 пунктов, представленному президентом США Дональдом Трампом.

В ходе встречи обсуждался вопрос создания властных структур в секторе, а также сил, которые "защитят мирных жителей и обеспечат порядок".

Виткофф добавил, что участники встречи призвали все стороны действовать на благо продвижения реализации этого плана.

Высокопоставленный представитель США сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что еще один круг переговоров о будущем Газы пройдет в Майями 20 декабря.