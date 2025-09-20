Администрация Трампа приняла меры по ужесточению контроля над журналистами
время публикации: 20 сентября 2025 г., 16:58 | последнее обновление: 20 сентября 2025 г., 17:30
Администрация Трампа представила новые меры по ужесточению контроля над журналистами, освещающими деятельность министерства войны (Пентагона).
Согласно этим мерам, журналисты обязаны публиковать в СМИ только согласованную с чиновниками информацию (даже в том случае, если речь не идет о секретной информации), пишет The Washington Post.
Публикация конфиденциальной или несанкционированной информации, согласно новым правилам, является основанием для лишения журналиста его аккредитации.
