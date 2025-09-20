Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1305-й день войны

Минобороны РФ 20 сентября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БпЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Могрица, Садки, Сенное и Храповщина Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое Харьковской области. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Купянск, Новониколаевка, Новоплатоновка, Сеньково, Харьковской области, Дерилово, Шандриголово и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США и 16 пикапов. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Переездное, Платоновка, Плещеевка, Северск и Федоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 245 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Димитров, Красноармейск, Красный Лиман, Криворожье, Николайполье, Родинское, Удачное Донецкой Народной Республики, Ивановка и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Гавриловка, Калиновское и Подгавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны, горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, Днепровское и Тягинка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складу боеприпасов, местам запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 85 418 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 188 танков и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 749 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 244 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 130200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).