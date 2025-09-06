"Министерство войны": Пентагон переименован. Указ №200

В пятницу, 5 сентября, по распоряжению Пита Хегсета, официальный сайт Пентагона и аккаунты этого ведомства в социальных сетях получили новое название – "министерство войны".

При заходе на сайт defense.gov теперь происходит автоматический переход на сайт war.gov. И главная новость на этом сайте в настоящее время гласит: "Президент Дональд Трамп подписал указ об изменении названия "Министерство обороны" на "Министерство войны" в качестве дополнительного". Отмечается, что это был 200-й президентский указ Трампа с момента вступления в должность президента.

В соцсетях также изменено название ведомства на "министерство войны". А сам Хегсет в своем аккаунте в соцсети X отныне титулует себя "министром войны".

Кроме того, уже изменены таблички с надписями около кабинетов начальства в Пентагоне. С сегодняшнего дня меняются логотипы на всех документах военного ведомства США, до недавнего времени именовавшегося оборонным.

Американское военное ведомство носило название War Department с 1789 года до реорганизации по Закону о национальной безопасности 1947 года. В 1949-м структура получила название Department of Defense. С 5 сентября 2025-го ведомство именуется Department of War.