Депутат парламента Нидерландов пришла на дебаты в блузке, напоминающей палестинский флаг

Депутат парламента Нидерландов Эстер Оувеханд, пришедшая на заседание в рубашке, своими цветами напоминающей палестинский флаг, оказалась в центре скандала.

Во время дебатов в Палате представителей спикер Мартин Босма попросил Эстер Оувеханд переодеться, так как ее одежда представляет собой, по сути, политическое заявление, нарушающее правила нейтралитета. Оувеханд отказалась, и ей пришлось покинуть зал заседаний. Однако вскоре она вернулась в блузке с изображением арбуза, который считается символической "альтернативой" палестинского флага.

"Правое парламентское большинство хочет, чтобы ситуации в Газе уделялось как можно меньше внимания, поэтому левым депутатам приходится проявлять изобретательность", - комментируют скандал местные СМИ.